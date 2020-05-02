Вирусолог Альтштейн объяснил, почему нельзя верить прогнозам об окончании пандемии

Ученые из Сингапура сдвинули прогнозируемые сроки окончания пандемии коронавируса в России с 4 на 8 августа. Однако, по словам известного российского вирусолога Анатолия Альтштейна, подобным прогнозам нельзя верить.

Лаборатория инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна постоянно обновляет прогнозы окончания пандемии COVID-19 в разных странах мира, руководствуясь ситуацией и принимаемыми правительством мерами. Сингапурские ученые предупреждают, что страны, прошедшие пик пандемии, могут столкнуться с ней повторно, если преждевременно снимут ограничительные меры.

Что касается России, то изначально прогнозировалось, что пандемия коронавируса у нас завершится 7 августа, затем срок перенесли на 4 августа, а сейчас — на 8-е число того же месяца.

«Пандемия определяется огромным числом факторов. Математикам, конечно, никто не запретит заниматься ее анализом и делать прогнозы окончания. Но всерьез к этим математическим моделям относиться не стоит. Их реалистичность крайне низка. Поэтому совершенно не важно, что кто-то считает, что пандемия закончится вместо 4 августа 8-го. Гораздо важнее, что происходит сейчас», — сказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ученый объяснил, что вчерашний рекорд по приросту заболевших — 7 933 человека за сутки — может быть своеобразным отскоком или «зубцом», как говорят специалисты.

«Пока непонятно, забираемся ли мы на пик. Нужно смотреть, что будет сегодня. Но статистика была довольно ровная, начиная с 19 апреля, что давало основания говорить, что мы уже находимся на плато эпидемии», — объяснил профессор Альтштейн.

В отличие от ученых из Сингапура, Анатолий Альтштейн старается не делать прогнозов развития ситуации с коронавирусом.