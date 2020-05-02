Внук Пугачевой с супругой устроили романтический ужин у мангала

Москва, 2 апреля. Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков проводит время в самоизоляции с супругой Аленой Красновой. Актер и модель стараются всячески разнообразить отдых на даче, где находятся уже около двух месяцев.

Судя по Instagram-аккаунту Красновой, пара наслаждается компанией друг друга. Влюбленных будят солнечные лучи и пение птиц. Модель занимается йогой на свежем воздухе и любуется природой.

«Вечерами мы с Никитой устраиваем себе романтические посиделки на закате солнца с вином и фруктами, вспоминаем приятные и забавные моменты о нас, обнимаемся и говорим друг другу приятные слова», — рассказала она в одном из постов.

Вот и накануне пара провела очередной приятный вечер: сначала влюбленные отправились на прогулку к реке, а затем устроили романтический ужин у мангала. Кадрами из личного архива Краснова поделилась в Stories.

Напомним, что актер родился в семье певца Владимира Преснякова-младшего и актрисы Кристины Орбакайте. За его плечами учеба в Нью-Йоркской киноакадемии, работа в кино, участие в телевизионных проектах и несколько наград.

До нынешнего романа он четыре года прожил с Аидой Калиевой. На Красновой женился в июле 2017 года.

Бабушка артиста тем временем наслаждается отдыхом с семьей и балует родных вкусными блюдами. На самоизоляции она находится с супругом Максимом Галкиным и их детьми Лизой и Гарри.