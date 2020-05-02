МИД РФ призвал добиться от Киева расследования варварского преступления в Одессе

Москва, 2 мая. Россия призывает международную общественность и профильные правозащитные структуру продолжать добиваться от Киева выяснения обстоятельств одесской трагедии 2014 года, говорится в сообщении МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 2 мая исполняется шесть лет трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, где погибли десятки людей «за то, что они мирно выступали в защиту своих прав».

В ведомстве подчеркнули, что это «варварское преступление, совершенное с особым цинизмом и жестокостью», вызвало широкий общественный и международный резонанс, однако установление обстоятельств трагедии, несмотря на огромное количество видео с места событий и свидетельских показаний, так и не завершено, а виновные в массовой гибели людей не понесли заслуженное наказание. Смена власти на Украине в 2019 году не повлияла на ситуацию, констатировали в МИД РФ.

«Стремление украинских путчистов, захвативших власть в результате антиконституционного переворота в феврале 2014 года, режима П.А.Порошенко, да и нынешних властей не допустить честного выяснения и обнародования всех обстоятельств событий мая 2014 года, свидетельствуют лишь об их причастности к тем преступлениям и прямой ответственности за одесскую трагедию», — говорится в сообщении.

Активисты «антимайдана» после госпереворота на Украине в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе весной 2014 года. 2 мая между радикалами и активистами «антимайдана» начались потасовки. Потом сторонники «евромайдана» подожгли Дом профсоюзов, в котором укрывались представители «антимайдана». При этом по многим людям, которые пытались спастись из горящего здания, стреляли. Жертвами страшной трагедии стали 48 человек.