Политолог объяснил, почему Европа поддержала претензии США к Китаю

Москва, 2 мая. Соединенные Штаты пытаются создать в Европе «санитарный кордон», который бы стал препятствием для усиления российских позиций в европейской экономике, заявил политолог Андрей Золотарев в интервью «Украина.ру».

В США готовы к активным антикитайским действиям, если выяснится, что Пекин намеренно допустил вспышку коронавируса. Ряд штатов уже подал в суд миллиардные иски к Китаю. Некоторые страны Европейского союза выразили желание поддержать США. Китай все обвинения отвергает.

По словам политолога, Евросоюз прекрасно понимает, что Вашингтон нацелен на создание в Европе «санитарного кордона, который стал бы препятствием для усиления российских позиций в европейской экономике и связывал бы экономические возможности и потенциал европейских стран». При этом в Вашингтоне осознают отличие европейских стран от Украины — они более субъектны и не хотят быть просто пешками на большой шахматной доске.

Золотарев назвал причину, почему некоторые европейские страны поддержали претензии Соединенных Штатов к Китаю.