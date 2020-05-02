Политолог объяснил, почему Европа поддержала претензии США к Китаю

Москва, 2 мая. Соединенные Штаты пытаются создать в Европе «санитарный кордон», который бы стал препятствием для усиления российских позиций в европейской экономике, заявил политолог Андрей Золотарев в интервью «Украина.ру».
В США готовы к активным антикитайским действиям, если выяснится, что Пекин намеренно допустил вспышку коронавируса. Ряд штатов уже подал в суд миллиардные иски к Китаю. Некоторые страны Европейского союза выразили желание поддержать США. Китай все обвинения отвергает.
По словам политолога, Евросоюз прекрасно понимает, что Вашингтон нацелен на создание в Европе «санитарного кордона, который стал бы препятствием для усиления российских позиций в европейской экономике и связывал бы экономические возможности и потенциал европейских стран». При этом в Вашингтоне осознают отличие европейских стран от Украины — они более субъектны и не хотят быть просто пешками на большой шахматной доске.
Золотарев назвал причину, почему некоторые европейские страны поддержали претензии Соединенных Штатов к Китаю.
«Евросоюз прекрасно понимает, что Соединенные Штаты, как в свое время Великобритания, которая была заинтересована в том, чтобы на Европейском континенте не было ни одной доминирующей сверхдержавы, имеют свой геополитический интерес, который расходится с долгосрочными геополитическими интересами большинства европейских стран, — указал политолог. — И для них сейчас момент, когда этот «санитарный кордон» можно будет пробить. Во всяком случае наделать в нем дыр».