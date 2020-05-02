Ученый рассказал, какой астероид способен разрушить Землю

Москва, 2 мая. Взволновавший мир астероид 1998 OR2 мог разрушить часть Земли только в том случае, если бы упал на нее, пока следует контролировать лишь небесные тела размером больше 140 метров. Такое мнение выразил профессор Российской академии наук, заведующий отделом Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Астероид 1998 OR2, который в 200 раз крупнее челябинского метеорита, приблизился к Земле на минимальное расстояние 29 апреля — шесть миллионов километров, что в 16,4 раза больше, чем удаленность Луны.

Вибе подчеркнул, что никакой опасности астероид такого размера не представлял, учитывая расстояние между ним и планетой.

«Единственный способ для такого тела повлиять на Землю — это упасть на нее. Это, конечно, было бы печально», — цитирует его URA.RU.

Ученый рассказал, что размер астероида, способного разрушить Землю, должен быть более 140 метров. Такие небесные тела, по его словам, сулят планете большие неприятности, масштаба региона или небольшой страны. Однако чем крупнее астероид, заметил специалист, тем легче его обнаружить.

«И здесь есть радостная новость: несколько лет назад практически прекратились открытия потенциально опасных для Земли астероидов размерами больше километра. Начиная с 2000-го года их открывали много, а потом открытия почти сошли на нет: мы почти все их знаем», — заключил он.

Ранее Вибе в комментарии Федеральному агентству новостей оценил опубликованные Пентагоном видеозаписи с полетом НЛО. Ученый выразил уверенность, что речь идет именно о неопознанном летающем объекте. Но для того, чтобы делать какие-то выводы, необходимо больше информации, которой практически нет в появившихся роликах, констатировал он.