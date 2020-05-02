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Маргарита Ардо о картине «Шугалей»: Фильму веришь, героям сопереживаешь, а это — главное

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Писательница Ардо после премьеры «Шугалея» отметила, что фильм нужно показать за рубежом

1 мая на НТВ состоялась мировая премьера фильма «Шугалей». Картину оценили многие, в том числе и представители творческой среды. Одной из тех, кто приходил на одиночный пикет к посольству Ливии и ознакомился с кинотворением о Максиме Шугалее и Самере Суэйфане оказалась писательница Галина Манукян, книги которой выходят под псевдонимом Маргарита Ардо.

Писательница Ардо после премьеры «Шугалея» отметила, что фильм нужно показать за рубежом

Колумнист Федерального агентства новостей, блогер Вадим Манукян побеседовал с Галиной.

— Совпали ли образы героев фильма с имеющимся после одиночных пикетов представлением о Максиме Шугалее и Самере Суэйфане?

Фильм «Шугалей» не был для меня случайной премьерой, так как я знакома не понаслышке с историей Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые оказались заложниками грязных политических игр в Ливии. Я даже принимала участие в серии одиночных пикетов перед посольством Ливии с требованием освободить российских социологов. Поэтому я смотрела с огромным интересом.

Это тот редкий случай, когда представленная на экране картина почти полностью совпала с моими ожиданиями. То же я могу сказать об образах героев. Более того, причина удерживания российских граждан в тюрьме «Митига» близ Триполи для меня стала яснее.

Писательница Ардо после премьеры «Шугалея» отметила, что фильм нужно показать за рубежом

Фильм серьезный, жесткий, местами страшный своей реалистичностью. Но он и не мог быть другим, ибо основан на реальных событиях, а я изучила их достаточно подробно. Я люблю вникать в «матчасть» при написании книг и очень ценю это в работе других авторов. Хотелось увидеть голливудский хеппи-энд, но, увы, финал остается открытым, несмотря на отличную динамику и яркую кульминационную точку. Остается надеться на то, что чудо все же случится!

Хотелось бы отметить великолепную игру актеров, в частности Кирилла Полухина, исполнившего главную роль Максима Шугалея. Герой получился цельным, упрямым, азартным, с твердым характером и, несмотря на все сложности ситуации, способным смешно шутить. На мой взгляд, эта черта прекрасно показала характер персонажа, ведь только сильный человек может шутить в самых отчаянных ситуациях.

Писательница Ардо после премьеры «Шугалея» отметила, что фильм нужно показать за рубежом

— Какие усилия должна предпринять Россия, чтобы вызволить Максима и Самера?

Я полагаю, что Россия должна постоять за своих граждан и вызволить их из ужасных условий, ведь, по сути, они являются политическими заложниками, с одной стороны, а с другой, благодаря их исследованиям и представленной информации не только России, но и всему миру стали известны подробности реального положения дел в раздираемой гражданской войной Ливии. Уверена, что существуют еще не опробованные дипломатические рычаги.

Мне как зрителю очень понравилась реплика российского спецназовца из службы охраны дипломата, и я разделяю его позицию «любым способом», то есть, возможно, совместными усилиями с отрядами особого назначения армии признанного нашим государством правительства.

Хотелось бы добавить, что я очень надеюсь на то, что фильм будет переведен на английский язык и показан за рубежом. Это важно, так как множество западных СМИ при описании данной истории, обосновывая задержание Шугалея и Суэйфана, используют термин «вмешательство в выборы». При том, что никакие выборы в стране не планировались это звучит особенно парадоксально.

Писательница Ардо после премьеры «Шугалея» отметила, что фильм нужно показать за рубежом

— Если посмотреть на этот фильм с точки зрения писателя, является ли картина полной или можно было бы добавить какие-то штрихи?

На мой взгляд, фильм «Шугалей» умело погружает в атмосферу суровой красоты пустыни; страны, живущей в страхе и терроре; страшной частной тюрьмы. Сюжет динамичен, несмотря на то, что история Шугалея раскрывается не последовательно, а сценами-блоками, относящимися к разным временным отрезкам.

Я хотела бы отметить удачно найденные режиссером метафоры, как, например, воображаемое заклание козленка, позволяющее не только сильнее прочувствовать эмоции героя, но и указывающее на реальное положение вещей. Казнь, которой постоянно угрожают герою, на самом деле представляет собой лишь часть ритуала, постановки, не более того.

Если говорить о том, что бы я как писатель добавила в этот фильм, то мне бы хотелось увидеть больше зарисовок из встреч Шугалея с простыми ливийцами, увидеть глазами героев нюансы жизни городов, хотя бы калейдоскопом картин. Это было бы интересно!

Однако фильму веришь, героям сопереживаешь, а это главное!

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