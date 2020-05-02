Маргарита Ардо о картине «Шугалей»: Фильму веришь, героям сопереживаешь, а это — главное

1 мая на НТВ состоялась мировая премьера фильма «Шугалей». Картину оценили многие, в том числе и представители творческой среды. Одной из тех, кто приходил на одиночный пикет к посольству Ливии и ознакомился с кинотворением о Максиме Шугалее и Самере Суэйфане оказалась писательница Галина Манукян, книги которой выходят под псевдонимом Маргарита Ардо.

Колумнист Федерального агентства новостей, блогер Вадим Манукян побеседовал с Галиной.

— Совпали ли образы героев фильма с имеющимся после одиночных пикетов представлением о Максиме Шугалее и Самере Суэйфане?

— Фильм «Шугалей» не был для меня случайной премьерой, так как я знакома не понаслышке с историей Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые оказались заложниками грязных политических игр в Ливии. Я даже принимала участие в серии одиночных пикетов перед посольством Ливии с требованием освободить российских социологов. Поэтому я смотрела с огромным интересом.

Это тот редкий случай, когда представленная на экране картина почти полностью совпала с моими ожиданиями. То же я могу сказать об образах героев. Более того, причина удерживания российских граждан в тюрьме «Митига» близ Триполи для меня стала яснее.

Фильм серьезный, жесткий, местами страшный своей реалистичностью. Но он и не мог быть другим, ибо основан на реальных событиях, а я изучила их достаточно подробно. Я люблю вникать в «матчасть» при написании книг и очень ценю это в работе других авторов. Хотелось увидеть голливудский хеппи-энд, но, увы, финал остается открытым, несмотря на отличную динамику и яркую кульминационную точку. Остается надеться на то, что чудо все же случится!

Хотелось бы отметить великолепную игру актеров, в частности Кирилла Полухина, исполнившего главную роль Максима Шугалея. Герой получился цельным, упрямым, азартным, с твердым характером и, несмотря на все сложности ситуации, способным смешно шутить. На мой взгляд, эта черта прекрасно показала характер персонажа, ведь только сильный человек может шутить в самых отчаянных ситуациях.

— Какие усилия должна предпринять Россия, чтобы вызволить Максима и Самера?

— Я полагаю, что Россия должна постоять за своих граждан и вызволить их из ужасных условий, ведь, по сути, они являются политическими заложниками, с одной стороны, а с другой, — благодаря их исследованиям и представленной информации не только России, но и всему миру стали известны подробности реального положения дел в раздираемой гражданской войной Ливии. Уверена, что существуют еще не опробованные дипломатические рычаги.

Мне как зрителю очень понравилась реплика российского спецназовца из службы охраны дипломата, и я разделяю его позицию «любым способом», то есть, возможно, совместными усилиями с отрядами особого назначения армии признанного нашим государством правительства.

Хотелось бы добавить, что я очень надеюсь на то, что фильм будет переведен на английский язык и показан за рубежом. Это важно, так как множество западных СМИ при описании данной истории, обосновывая задержание Шугалея и Суэйфана, используют термин «вмешательство в выборы». При том, что никакие выборы в стране не планировались — это звучит особенно парадоксально.

— Если посмотреть на этот фильм с точки зрения писателя, является ли картина полной или можно было бы добавить какие-то штрихи?

— На мой взгляд, фильм «Шугалей» умело погружает в атмосферу суровой красоты пустыни; страны, живущей в страхе и терроре; страшной частной тюрьмы. Сюжет динамичен, несмотря на то, что история Шугалея раскрывается не последовательно, а сценами-блоками, относящимися к разным временным отрезкам.

Я хотела бы отметить удачно найденные режиссером метафоры, как, например, воображаемое заклание козленка, позволяющее не только сильнее прочувствовать эмоции героя, но и указывающее на реальное положение вещей. Казнь, которой постоянно угрожают герою, на самом деле представляет собой лишь часть ритуала, постановки, не более того.

Если говорить о том, что бы я как писатель добавила в этот фильм, то мне бы хотелось увидеть больше зарисовок из встреч Шугалея с простыми ливийцами, увидеть глазами героев нюансы жизни городов, хотя бы калейдоскопом картин. Это было бы интересно!

Однако фильму веришь, героям сопереживаешь, а это — главное!