Эксперт Минздрава рассказал, как снять напряжение во время самоизоляции

Москва, 2 мая. Физические упражнения помогут снять напряжение и тревогу, возникающие во время самоизоляции. Об этом рассказал главный внештатный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе.

По его словам, справиться с дискомфортом можно, если уединиться и лечь, полностью расслабив мышцы.

«Если в мышцах сохраняется напряженность, то перед тем, как полежать и расслабиться, попробуйте заняться физическим упражнениям (гантели, приседания, упражнения стоя, сидя, лежа). Это эффективно, так как физкультура снимает напряжение и тревогу», — сказал эксперт.

Кекелидзе отметил, что общее настроение улучшится уже через три дня с начала активности.

Физическая нагрузка в период вынужденной изоляции будет способствовать не только подъему настроения, но и позволит сохранить форму.

Ранее тренер «Бегового сообщества» Павел Кондрашев рассказал, какие упражнения с собственным весом в домашних условиях может делать каждый. Эксперт также назвал минимальный и достаточный набор спортивного инвентаря, который позволит на некоторое время заменить привычные тренировки в спортзале.

В России продолжают действовать ограничения, направленные на борьбу с инфекцией. По-прежнему активен режим самоизоляции, запрещены массовые мероприятия, выход из дома без необходимости, закрыты музеи, рестораны, спортивные залы и многие другие общественные места. В ряде субъектов действует обязательный масочный режим

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в РФ зарегистрирован 114 431 случай заражения.