ЕК выделит до 1 млн евро на укрепление потенциала Нацбанка Белоруссии

Брюссель, 2 мая. Европейская комиссия планирует выделить до одного миллиона евро на проект, целью которого является укрепление потенциала Нацбанка Белоруссии в области развития финансового рынка.

Как объяснили авторы проекта, они хотят укрепить способность регулятора применять передовые практики Евросоюза в сфере управления и регулирования секторов и участников финансового рынка и надзора за ними.

«Тем самым внося вклад в повышение финансовой стабильности и устойчивости цен, а также способствуя принятию обоснованных решений», — передает RT текст документа ЕК.

Проект направлен не только на укрепление способности Нацбанка следить за сохранением финансовой стабильности, но также на создание системы управления данными, усовершенствование структуры и процедур регулятора для осуществления надзора за некредитными финансовыми учреждениями.

Как пишет «Газета.ru», Европейский союз ранее выделил десяти соседним странам три миллиарда евро на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции. Самая крупная сумма досталась Украине — 1,2 миллиарда евро.

Кроме того, недавно стало известно о планах Еврокомиссии выделить 3,5 миллиона евро на продвижение проектов ЕС на Украине. Для реализации такой задачи эксперты намерены разработать и провести несколько коммуникационных кампаний.