Попова сообщила, что в России не выявлено повторных случаев заражения коронавирусом

Москва, 2 мая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом в России.

«На сегодняшний день в РФ не зарегистрировано повторных случаев заражения [коронавирусом]» — сказала представитель надзорного ведомства в эфире телеканала «Россия-24».

Попова напомнила, что даже если человек с коронавирусом чувствует себя выздоровевшим, он может быть переносчиком инфекции. По ее словам, коронавирус очень долго покидает организм человека.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России по состоянию на 1 мая у 114 431 человека выявлена коронавирусная инфекция. За весь период пневмонию, вызванную новым типом коронавируса, смогли победить 13 220 человек, 1169 человек скончались.

На этой неделе президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю, введенную 30 марта, до 12 мая. Он также поручил правительству РФ, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета подготовить до 5 мая план поэтапного выхода из режима ограничений с 12 мая. По словам Поповой, в первый этап послабления ограничений войдут прогулки в группах до трех человек, тренировки на улице и прогулки с детьми, напомнила «Газета.ру».