Манукян о фильме «Шугалей»: МИД РФ просто обязан вытащить ребят из этого ада на Земле

1 мая на НТВ состоялась мировая премьера фильма «Шугалей». Посвящен он российским социологам, которые были захвачены в плен в мае 2019 года в Ливии. Максим Шугалей и Самер Суэйфан уже почти год томятся в застенках ливийской тюрьмы «Митига». Колумнист Федерального агентства новостей, блогер Вадим Манукян призывал всех зрителей не пропустить эту премьеру и по итогам просмотра поделился своими впечатлениями о фильме.

Я хорошо знаком с историей Максима и Самера, так как глубоко в нее погружался. Именно поэтому с самого начала бессрочных пикетов у посольства Ливии, которые были призваны обратить внимание на судьбу наших ребят, я присоединился к пикетирующим. Позднее я приходил с письмом в само посольство, в котором требовал их освободить. Письмо у меня не взяли. Даже дверь побоялись открыть. Да, нас боятся. Ливийские власти понимают, что Максим Шугалей раскусил их преступный террористический режим. Именно с этим связано то, что он и Самер по сей день в тюрьме.

Ожившие образы

Надо сказать, что главных героев я представлял себе именно так, как они были показаны в фильме «Шугалей». Это ожившие образы, которые все последние несколько месяцев были у меня в голове. Брутальный Максим, неловкий и нерешительный Самер. Любопытным оказалось решение режиссеров отойти от визуального сходства Александра Малькевича с его персонажем в фильме. Хотя, была бы моя воля, я бы снял в кино именно Малькевича в роли руководителя Фонда защиты национальных ценностей.

Любопытно, что ливийцы, а я веду речь о тех людях, которые взяли в руки оружие и встали на охрану тюрьмы «Митига», очень мне напомнили головорезов, которые из-за кражи плутония гонялись за «Доком» Эмметом Брауном в фильме «Назад в будущее». Грозные снаружи и нелепые по своей сути. Очень трогательной мне показалась актриса, сыгравшая Наташу, супругу Максима Шугалея. Образ Александра, третьего социолога, который успел покинуть Ливию до захвата Максима и Самера, был для меня неожиданным. Его я открывал для себя именно на экране. В целом, фильм получился очень динамичным, и сюжет не провисал по ходу его повествования.

Ад на Земле

После этой премьеры, я уверен, что МИД РФ снова активизирует свои дипломатические усилия. Наше внешнеполитическое ведомство просто обязано вытащить наших ребят из этого ада на Земле. А еще, очень важно, что сегодня об истории Максима и Самера узнала вся страна. Из-за вынужденного карантина у телевизоров в вечерний прайм-тайм собирается довольно много людей и смотрят они, разумеется, Первый канал, «Россию-1» и НТВ. Я не знаю, сколько людей пошло бы в кинотеатры на этот фильм, но я уверен, что телевизионная аудитория фильма «Шугалей» оказалась очень обширной. Для многих россиян теперь Шугалей и Суэйфан, я уверен, стали ближе. Хотя, скорее всего, большинство открыло для себя впервые эту историю.

В финале фильма один из террористов перед смертью говорит: «Русские! Вы где?».

Как известно, русские своих не бросают! Пришло время вернуть наших ребят домой!