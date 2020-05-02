Басков показал, каким «поросеночком» был в детстве

Москва, 2 мая. Народный артист РФ Николай Басков предался ностальгии и занялся разбором архива фотографий. Певец поделился забавным снимком, который вызвал шквал эмоций у его фанатов.

Эстрадный исполнитель в Instagram показал, каким «поросеночком» был в детстве. На опубликованной им фотографии будущий артист сидит в кресле с бананом в руках и маской поросенка на лице. Причем выражение лица весьма скептическое.

Басков признался, что в детстве был склонен к полноте, а любовь к вкусной еде с возрастом не пропала.

«И вот этот поросеночек рос, рос и выросла такая большая… — Что выросло?! — Ну, что выросло, то выросло, теперь уж не вернешь… Я всегда любил поесть», — написал певец в посте.

Поклонников артиста умилило архивное фото. Они заметили, что из пухлого мальчика вырос более чем привлекательный мужчина, а пристрастие к еде еще далеко не самое плохое в жизни.

«Если есть аппетит, почему бы и нет? А выглядите сейчас на отлично!!!» — похвалила marusy3474.

«Обожаю чувство юмора Николая!!! Только уверенный в себе человек может так про себя шутить», — отметила lsharonova1.

Прокомментировали пост Баскова и его коллеги по цеху.

«Обжоркин…» — пошутил композитор Игорь Крутой.

Ранее звезды отечественного шоу-бизнеса показали, как отметили День весны и труда. Певица Наташа Королева 1 мая красила с сыном забор, а композитор Игорь Николаев вышел на прогулку с семьей.