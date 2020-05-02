Жительница ЛНР получила ранение после обстрела ВСУ

Луганск, 2 мая. Украинские силовики обстреляли поселок Донецкий в Луганской Народной Республике, есть пострадавший, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел зафиксировали 1 мая. Огонь по поселку вели из БМП-2 с направления населенного пункта Новостошковское, который находится под контролем Киева.

В результате обстрела пострадала женщина 1951 года рождения, она получила ранение правового предплечья.

Отмечается, что 29 и 30 апреля бойцы ВСУ не нарушали режим прекращения огня. При этом украинские силовики продолжают размещать тяжелую технику в жилых кварталах населенных пунктов.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота в стране. Тогда Луганск и Донецк отказались подчиняться новому руководству и объявили о своей независимости. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. За годы внутриукраинского конфликта, по данным ООН, погибли более 13 тысяч человек.

Урегулировать ситуация на юго-востоке Украины пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске. Несмотря на подписанные перемирия, фиксируются обстрелы в регионе.