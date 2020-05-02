Ивлеева оконфузилась перед фанатами, рухнув с шеста во время танца

Москва, 2 мая. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева показала поклонникам свой провальный танец на шесте. Надев яркий синий парик, ботильоны на шпильке, облегающий топ и короткие шорты, она попыталась повторить профессиональные движения на пилоне, но оконфузилась — рухнула с него.

Видео «танца» Ивлеева опубликовала в своем Instagram. В ролике можно увидеть две попытки звезды победить пилон под известную песню Бритни Спирс Toxic.

Во время первого подхода телеведущая мгновенно упала с шеста, потеряв парик. Во второй раз ей все же удалось недолго продержаться на пилоне, сохранив искусственные волосы, и выполнить один из элементов. Однако после этого своей мимикой «танцовщица» показала, что освоить это искусство для нее сложно.

Ролик Ивлеева в свойственной себе манере сопроводила шуткой.

«Когда бывший зашел в клуб, а в тебе уже бокальчик винца», — написала она.

Фанатам видео понравилось. Они не стали критиковать неумелые попытки звезды, а отметили, что ей в очередной раз удалось поднять им настроение.

«Просто пушка!»; «Мастер смешных падений!»; «Обожаем тебя!»; «Просто ору», «Секси. Надеюсь, ты там что-нибудь мягкое постелила», — написали фолловеры.

Один из подписчиков внезапно признался, что Ивлеева на шесте напомнила ему шаурму на гриле.

«Шаурма на гриле», — прокомментировал lapenkoclub.

Ранее известная телеведущая поделилась с поклонниками забавным видео с незнакомцем, заснувшим у нее на груди, напоминает «Пятый канал». В своих архивах Ивлеева нашла ролик с морской экскурсии, во время которой, потерявший интерес к происходящему турист навалился на нее и погрузился в сон.