Названы пять типов кожных проявлений коронавируса

Москва, 1 мая. Ученые из Испанской академии дерматологов представили классификацию пяти типов кожных проявлений у пациентов с коронавирусом, исследование опубликовано в журнале British Journal of Dermatology.

Исследователи на протяжении двух недель собирали данные о 375 пациентах с коронавирусной инфекцией, у которых кожные высыпания появились без каких-либо причин.

«На основе консенсуса, достигнутого при анализе изображений, можно было выделить пять основных клинических картин. Почти всех пациентов можно классифицировать в данные группы», — говорится в сообщении.

К первой группе (19% случаев) были отнесены пациенты с покраснениями, пузырями и гнойниками на пальцах рук и ног. Такие симптомы появлялись у более молодых пациентов, а также у тех, у кого болезнь протекала в легкой форме.

Во второй группе оказались 9% больных. У них наблюдалась везикулярная (пузырьковая) сыпь в виде небольших волдырей, которые появлялись на туловище и других частях тела, указал телеканал «360». Высыпания были у более тяжелых больных.

Третья группа пациентов (19%) имела уртикарные высыпания, похожие на крапивницу. Пятна появлялись у тяжелобольных пациентов в основном на туловище и вызывали зуд.

Чаще всего у пациентов (47% случаев) наблюдалась пятнисто-папулезная сыпь – небольшие красные папулы. Ученые описывали сыпь как схожую с розовым лишаем. Также у этой категории могла присутствовать пурпура.

Наиболее редкое кожное проявление наблюдалось у 6% пациентов. Речь идет ливедо, проявляющееся при нарушениях кровообращения в сосудах и похожее на сетчатый рисунок на коже. От этого страдали пожилые пациенты с тяжелой формой COVID-19.