Королева «зажгла» на даче и запустила новый флешмоб

Москва, 2 мая. Известная певица Наташа Королева решила развеселить поклонников в самоизоляции и предложила им разучить танцевальные движения под ее новую песню «Давай гуляй».

В Instagram-аккаунте исполнительницы появилось видео, на кадрах которого она в кругу близких «зажигает» на даче и призывает фанатов принять участие в флешмобе.

«Первомайский флешмоб! Друзья, присоединяйтесь! Встаем с диванов и учим движения», — написала Королева в описании к ролику.

Для записи видео Королева выбрала незамысловатый наряд — тренировочный костюм, яркие гетры, шапку и кроссовки.

Многие подписчики исполнительницы оценили ее позитивный настрой в такое сложное время, как пандемия, и поддержали призыв устроить новый флешмоб.

«Наташа ты ходячий позитив! Очень люблю смотреть твои видосы!» — призналась aid_way.

Однако далеко не всем пользователям Сети такое представление пришлось по душе. Некоторые раскритиковали звезду за то, что в кадре появилось «слишком много людей», когда россияне всеми силами стараются соблюдать режим самоизоляции.

«Королева, ты прикалываешься над всеми??? Не стыдно? Я дома сижу одна на изоляции, и нет ни родственников, ни шоу», — возмутилась nataliya.9.14.

Напомним, что ранее песня «Давай гуляй», под которую Королева призывает танцевать фанатов, вызвала негативную реакцию у некоторых ее подписчиков. Композицию певица посвятила своим землячкам — украинкам. Эти слова спровоцировали шквал критики и грубых слов в адрес артистки.