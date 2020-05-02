Доктор Комаровский рассказал о распространенных ошибках при использовании санитайзера

Москва, 2 мая. Доктор и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале объяснил, как правильно пользоваться санитайзером.

Он утверждает, что если обрабатывать санитайзером поверхности, например ручку тележки в супермаркете, то на ней все равно остаются недезинфицированные зоны.

«Когда вы обрабатываете все-таки руку, то этот эффект сохраняется намного дольше», — говорит Комаровский.

По его словам, санитайзер нужен для дезинфекции не поверхностей, а рук. Он подчеркнул, что важно каждый раз обрабатывать руки после прикосновения к тем или иным предметам.

Недавно доктор Комаровский заявлял, что палата интенсивной терапии может считаться смертельно опасным местом во время пандемии коронавируса. Он утверждает, что риск инфицирования и тяжесть заболевания зависят от количества вирусов, которые попали в организм. Комаровский подчеркивает, что в зоне риска находятся люди, сидящие рядом в небольших и плохо проветриваемых помещениях.

Ранее начальник главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин сообщал, что в подмосковном Одинцово построен второй корпус военного медицинского центра для инфицированных коронавирусом. Строительство современного корпуса со всем необходимым оборудованием заняло всего 38 дней. Отмечается, что еще на восьми площадках в круглосуточном режиме продолжается строительство подобных центров.