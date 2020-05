Умер актер из «Клиники» Сэм Ллойд

Нью-Йорк, 2 мая. Американский актер Сэм Ллойд, известный по роли юриста Тэда Бакленда в популярном сериале «Клиника», умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщает издание Variety.

Смерть Ллойда подтвердил его агент.

В январе прошлого года у актера была диагностирована неоперабельная опухоль головного мозга и рак. О своем диагнозе он узнал спустя несколько недель после того, как его супруга Ванесса родила первого ребенка.

Rest In Peace to one of the funniest actors I’ve ever had the joy of working with. Sam Lloyd made me crack up and break character every single time we did a scene together. He could not have been a kinder man. I will forever cherish the time I had with you, Sammy. pic.twitter.com/wwyvGNbveG