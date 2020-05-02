Сингапурские ученые назвали новую дату завершения пандемии в России

Москва, 2 мая. Сингапурские ученые скорректировали прогноз окончания пандемии коронавируса в России, перенеся его на 8 августа, следует из постоянно обновляемых данных лабораторий инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.

Ранее эксперты предполагали, что эпидемия завершится в России 7 августа, затем перенесли дату на 4 августа.

Авторы отметили, что сроки могут сдвинуться в любую сторону. Это зависит от ситуации с распространением вируса и принимаемых властями мер. Исследователи также предупредили, что страны, прошедшие пик заболеваемости, могут столкнуться с новой волной эпидемии при преждевременном снятии ограничений.

Ранее в Роспотребнадзоре не исключили второй волны вспышки коронавируса. По мнению специалистов, это может произойти осенью.

По состоянию на 1 мая, в России выявлено 114 431 случай заражения коронавирусом в 85 регионах страны. За весь период болезнь смогли победить 13 220 человек, число летальных исходов составило 1169.

На этой неделе президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю, введенную 30 марта, до 12 мая. Он также поручил правительству РФ, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета подготовить до 5 мая план поэтапного выхода из режима ограничений с 12 мая.