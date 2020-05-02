Россиянам рассказали, как сохранить спортивную форму в период самоизоляции

Москва, 2 мая. Ряд упражнений с собственным весом помогут сохранить спортивную форму во время самоизоляции, сообщил тренер «Бегового сообщества» Павел Кондрашев.

Эксперт советует иметь дома дополнительное оборудование для тренировок — коврик для занятий, гантели и фитнес-резинку. По его словам, такой набор может заменить на первое время тренировки в спортивном зале. Россияне могут сделать круговую тренировку и сочетать упражнения на разные группы мышц, указал тренер.

Если дома нет никакого оборудования, тогда можно работать с собственным весом. По мнению Кондрашева, ряд простых упражнений можно выполнять не только во время карантина или самоизоляции, но и в обычное время.

« К таким упражнениям можно отнести отжимания, приседания, динамические и статические упражнения, упражнения на пресс, стопу, гиперэкстензии. Также хорошим вариантом будут упражнения на скакалках, упражнения с фитнес-резинками», — сказал тренер в беседе с RT.

Согласно результатам опроса Superjob, половина россиян, которые работают на удаленке, занимаются спортом в домашних условиях. Самыми активными стали люди в возрасте до 24 лет. От физических нагрузок чаще всего не отказываются трудоустроенные граждане, которые работают на удаленке или не работают на время карантина.