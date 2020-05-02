Экономике Германии предрекли восстановление к 2028 году

Берлин, 2 мая. Германия переживает серьезное падение экономики. По мнению аналитиков McKinsey, экономика страны в лучшем случае сможет выйти на докризисный уровень только к 2028 году, передает Der Spiegel.

Отмечается, что последствия пандемии коронавируса могут оказаться серьезнее последствий финансового кризиса 2008 года. За последние недели немецкий ВВП снизился на 25% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. По оценкам McKinsey, крупные потери ожидают автопром, машиностроение и станкостроение.

На данный момент в ФРГ переведены на неполную занятость более 10 млн работников, что в 7 раз больше, чем во время пика кризиса 2008 года. Аналитики прогнозируют, что во втором квартале 2020 года Германию ждет спад экономики на 10-14%.

Глава немецкого филиала McKinsey Корнелиус Баур утверждает, что у Германии есть единственный способ минимизировать последствия — использовать свой цифровой потенциал. По его мнению, если Берлин будет проводить цифровые реформы, то экономика страны выйдет на докризисный к 2028 году. В противном случае восстановления экономики в текущем десятилетии не предвидится.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что санкции во время пандемии коронавируса, неприятны, поэтому Берлин работает над преодолением политических проблем, ставших причиной введения ограничительных мер против РФ.