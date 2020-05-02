Ким Чен Ын жив и появился на публике. События дня. ФАН-ТВ

Глава Минстроя заразился COVID-19 Глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. И. о. министра строительства и ЖКХ назначен заместитель главы министерства Никита Стасишин. Ранее о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении и. о. председателя правительства первого вице-премьера Андрея Белоусов.

Ограничение закупок из-за рубежа для госнужд Председатель правительства России Михаил Мишустин до ухода на больничный подписал постановление об ограничении закупок зарубежных промышленных товаров для государственных нужд. Документ размещен на сайте Кабмина. Запрет не распространяется на продукцию, произведенную в государствах Евразийского экономического союза. Также он не касается товаров, которые не производятся на территории России, и одна единица товара стоит не дороже 100 тысяч рублей.

Ки Чен Ын появился на публике Первое за 20 дней появление лидера КНДР Ким Чен Ына на публике. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, глава страны присутствовал 1 мая на открытии завода по производству удобрений в городе Сунчхон. Он торжественно разрезал ленточку, осмотрел фабрику, общался с чиновниками. Ранее в СМИ была информация о том, что лидер КНДР умер. Так как он три недели не появлялся на публике. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию вокруг Ким Чен Ына. «Все это был тонко организованный пиар, мистификация, призванная создать интригу вокруг него как одной из наиболее заметных фигур современного мира. И она удалась», — написал Пушков в своем Twitter.