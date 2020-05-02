Маск одним сообщением в Twitter обрушил акции Tesla

Москва, 2 мая. Американский бизнесмен Илон Маск одним своим сообщением в микроблоге Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции компании Tesla, главой которой он является.

Сначала предприниматель сообщил, что продает свое имуществом, в том числе и собственный дом. Затем пожаловался, что акции Tesla, по его мнению, слишком дорогие.

«Цена акций Tesla слишком высока, по моему мнению», — написал он.

После заявлений Маска стоимость акций Tesla обвалилась с 761,18 до 720,05 долларов. В ходе торгов стоимость акций опускалась до 683 долларов. По последним данным, цена акции составила 701,32 долларов, падение составило около 10%.

Илон Маск и американская Комиссия по ценным бумагам и биржам подписали соглашение, согласно которому предприниматель не вправе писать в Twitter о компании без согласования с юристами Tesla. Он также заплатит двадцатимиллионный штраф и покинул пост председателя совета директоров корпорации на три года.

Маск пошел на этот шаг, чтобы избежать обвинений в мошенничестве и судебных исков из-за его поста о намерении сделать Tesla непубличной. Он так ничего и не предпринял для реализации этих планов.