Петербургские дрифтеры устроили автотусовку с кальяном и танцами во время самоизоляции

Санкт-Петербург, 2 мая. Петербуржцы могли наблюдать так называемое «автошоу под открытым небом» в ночь на 2 мая. На парковке за «Газпром-Ареной» прошла вечеринка дрифтеров, в которой поучаствовало более 100 автомобилей.

Отмечается, что помимо дрифта молодые люди громко слушали музыку, танцевали и курили кальян, при этом нарушая режим самоизоляции. Люди начали разъезжаться с «вечеринки» приблизительно в час ночи.

Напомним, что все запреты и ограничения в Петербурге, введенные в рамках режима повышенной готовности, продлены до 11 мая включительно. Горожанам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, включая медицинские маски и респираторы при посещении общественных мест или транспорта.

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал жителей города воздержаться от пикников с шашлыками, прогулок и пробежек в парках во избежание распространения коронавируса. Он подчеркнул, что если карантинные предписания будут игнорироваться, то властям придется принимать более жесткие меры.

Согласно последним данным, в Петербурге зафиксировано 4,4 тыс. инфицированных коронавирусом, выздоровели 779 пациентов.

Ранее стало известно, что специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ в ближайшее сдадут в эксплуатацию сразу 6 многофункциональных медицинских центров. Медучреждения для лечения коронавируса будут открыты в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.