Главному инфекционисту США запретили давать показания в Конгрессе

Вашингтон, 2 мая. Белый дом запретил главе Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания в Конгрессе, сообщил представитель комитета по ассигнованиям в палате Эван Холландер.

«Комитет по ассигнованиям хотел на следующей неделе пригласить доктора Энтони Фаучи на слушания по вопросу борьбы с COVID-19. Сотрудник администрации проинформировал нас, что Белый дом запретил давать показания доктору Фаучи», — говорит Холландер.

Представитель Белого дома Джадд Дир в свою очередь заявил, что участие главного инфекциониста страны в слушаниях в разгар борьбы с пандемией является контрпродуктивным.

Недавно стало известно, что американские спецслужбы более 10 раз предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности коронавируса. По словам чиновников, американская разведка в течение января и февраля предупреждала Трампа о высоком риске распространения инфекции. Однако президент США проигнорировал разведданные. В частности, он отказался создавать целевую группу Белого дома по коронавирусу.

Согласно последним данным, в США инфицированы более 1 млн человек, 62 тыс. пациентов умерли.

Ранее начальник главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин сообщал, что в подмосковном Одинцово построен второй корпус военного медицинского центра для инфицированных коронавирусом. Строительство современного корпуса со всем необходимым оборудованием заняло всего 38 дней. Отмечается, что еще на восьми площадках в круглосуточном режиме продолжается строительство подобных центров.