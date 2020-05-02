Лена Миро раскритиковала «живущую в корявом теле» Боню за ее фитнес-курсы

Москва, 2 мая. Недавно телеведущая и звезда «Дома-2» Виктория Боня сообщила, что запускает курс по построению красивого тела. Однако скандальный блогер Лена Миро убеждена — Боня ничего не смыслит в тренировках.

Миро утверждает, что 40-летняя Боня претендует на то, чего не заслуживает, ведь у нее самой нет тела мечты, которое она обещает потенциальным клиентам. Блогер сравнила фото знаменитости, сделанные за последние 10 лет, на которых явно прослеживаются недостатки ее фигуры. По ее словам, Боня знает о своих несовершенствах и умело скрывает это под одеждой, но это не повод обманывать клиентов фитнес-курсов.

«Виктория Боня всю жизнь живет в вялом, корявом и до ужаса некрасивом теле. Оно в хорошей или хотя бы даже сносной форме не бывает никогда», — заявила Лена Миро.

Также блогер раскритиковала телеведущую, за неграмотно составленное объявление о курсе. Она подчеркнула, что упражнений на сжигание жира, которые рекламирует Боня, не существует.

«Сжигание жира — это фигура речи. Однако откуда знать об этом Боне с ее образованием?» — пишет Миро.

Ранее Лена Миро писала, что телеведущая Регина Тодоренко заслуженно лишилась репутации после скандального заявления о домашнем насилии. Миро считает, что популярность Тодоренко была фиктивной, а теперь ведущую «вернули на землю».