Аскольд Запашный признался, что ему приходится ночевать в цирке

Москва, 2 мая. Дрессировщик Аскольд Запашный признался, что иногда вынужден ночевать в цирке на фоне пандемии коронавируса.

«Сейчас я нахожусь дома. Но приходилось оставаться на ночь в цирке. Ведь животные тоскуют по общению: теперь нечасто видимся, и я это особенно замечаю», — говорит дрессировщик.

По его словам, он продолжает репетировать с животными, чтобы поддерживать их форму. Также он говорит, что вынужден выезжать за продуктами, так как в доставке большие очереди.

Недавно старший брат Аскольда Эдгард признался, что они с братом уже несколько лет как пенсионеры. Он подчеркнул, что они являются представителями особо опасных профессий, поэтому пенсия у них наступает не по возрасту, а по выслуге лет. Дрессировщик говорит, что по достижению 15 лет стажа можно отдыхать с чистой совестью. По его словам, стажа у него уже «почти на две пенсии получается». Однако Эдгард подчеркнул, что они с братом не собираются прекращать трудовую деятельность «в ближайшие лет 40».

Ранее Аскольд Запашный заявлял, что благополучие цирков в условиях пандемии коронавируса зависит от ситуации с инфекцией в мире, первые сигналы бедствия уже есть, но существенного удара цирк пока не ощутил. Дрессировщик также прокомментировал идею отказа от животных в цирке. Аскольд Запашный назвал ее безумной.