Самойлова забрала Джигана из центра реабилитации для наркозависимых

Москва, 2 мая. Модель Оксана Самойлова забрала своего мужа рэпера Джигана из одного из российских реабилитационных центров и отвезла домой.

В социальных сетях супруги практически одновременно выложили запись о том, как едут домой в одном автомобиле. Ранее Самойлова сообщала, что их совместная с Джиганом жизнь дала трещину и дело идет к разводу.

Напомним, проблемы в семье начались практически сразу после рождения сына Давида. Отец мальчика начал вести себя неадекватно и угодил в американский реабилитационный центр, где лечился от алкогольной и наркотической зависимости. После выписки семейство вернулось в Россию, но музыкант не успокоился, а продолжил вести прежний образ жизни.

В первый же день на родине он пригласил друзей и закатил вечеринку, нарушив режим самоизоляции. Закончилось все новым курсом лечения, на этот раз в российском реабилитационном центре.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, на слухах о разводе с Джиганом Самойлова в разы увеличила свои доходы, пустив в оборот нарастающую популярность. От рекламы и денежных розыгрышей модель зарабатывала около пяти миллионов рублей в месяц.

Ранее Джиган попытался наладить отношения с возлюбленной. Ко дню рождения супруги и их общей дочери Майи он выпустил новый трек «Тайны». В тот момент артисту не удалось вернуть доверие жены, но его пригласили на праздник, чтобы дети смогли повидаться с беспутным отцом.