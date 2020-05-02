Американские СМИ сообщили о слежке США за активностью российских заводов ОПК

Москва, 2 мая. Американская геопространственная аналитическая компания Orbital Insights, утверждает, что отслеживает активность на оборонных заводах России по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса, сообщает Defense One.

Отмечается, что Orbital Insights подготовила отчет, в котором утверждается, что некоторые российские оборонные предприятия якобы замедлили производство, снизив число работников, приходящих на заводы на фоне пандемии коронавируса. Defense One пишет, что отчет составлен на основе анонимных данных сотовой связи и информации из открытых источников.

В отчете упоминаются НПЦ «Салют», «Уралвагонзавод», «Гидромаш», Казанский авиазавод им. Горбунова.

Как подчеркивает американское издание, аналитики из Orbital Insights применили машинное обучение и интеллектуальную обработку данных к анонимным данным сотовых телефонов, полученным от партнеров. Благодаря этим данным, можно якобы отслеживать тенденции перемещений людей практически в режиме реального времени.

По словам эксперта Orbital Insights Роберта Кардильо, благодаря данному методу можно «оповещать высших должностных лиц о влиянии конкретного ограничения или последствиях его нарушения». Он утверждает, что аналитики опираются на эти данные, чтобы выявить стандартный уровень активности, а затем следить за отклонениями и сбоями.

В апреле сообщалось, что президент РФ Владимир Путин провел совещание о мерах государственной поддержки оборонно-промышленного комплекса. По его итогам был дан ряд поручений.