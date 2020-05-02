Face ID от Apple научат распознавать пользователей в масках

Москва, 2 мая. Систему идентификации пользователя Face ID от компании Apple научат распознавать людей в маске.

Сканер Face ID позволяет разблокировать устройство без ввода пароля, система автоматически распознает лицо владельца смартфона и применятся также для оплаты покупок в приложениях от компании Apple — iTunes, AppStore и других.

В предварительной версии операционной системы iOS 13.5, предназначенной пока исключительно для разработчиков, обнаружены нововведения — новый алгоритм разблокировки телефона должен облегчить задачу аутентификации пользователя с медицинской маской на лице.

Предполагается, что сканер «увидит», что человек носит маску, после чего гаджет автоматически переключится в режим ввода пароля для разблокировки телефона.

Ранее RT сообщил, что устройства от Apple можно дезинфицировать, протирая их 70-процентным раствором изопропилового спирта или раствором гипохлорита натрия.