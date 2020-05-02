Лолита «вышла в открытый космос» на своем балконе

Москва, 2 мая. Облаченная в водолазный костюм певица Лолита Милявская заявила, что «выходит в открытый космос». Звезда решила придумать серию эфиров для тех, кто проводит режим самоизоляции один.

В честь 1 мая Лолита записала для подписчиков прямой эфир в Instagram, в котором заявила, что «выходит в открытый космос». В водолазном костюме и маске она вышла на балкон. По ее словам, она впервые включила телевизор, во время просмотра которого узнала, что коронавирус на Землю был занесен инопланетянами.

Она говорит, что придумывает серию эфиров для тех, кто вынужден находится в режиме самоизоляции без близких. Она говорит, что самоизоляция не должна означать «одиночество».

Тем подписчикам, которые на майские праздники отправились на дачи, Лолита пожелала «удачи на грядках». Она советовала не общаться с соседями и меньше пить спиртного, чтобы завтра можно было продолжать копаться в огороде.

«Не майтесь, всегда есть что делать!», — отмечает певица.

Ранее стало известно, что Лолита Милявская после нескольких неудачных попыток все же смогла оформить расторжение брака со своим пятым супругом — тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Отмечается, что звезда устала от затянувшегося развода и попросила юриста пойти на любые компромиссы, лишь бы процесс наконец завершился.