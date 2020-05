Лолита «вышла в открытый космос» на своем балконе

Мир! Труд! Май! Мы теперь точно узнаем значение и содержание этих слов☝️???? Не майтесь, всегда есть что делать!! Придумываю серию эфиров для тех, кто проходит самоизоляцию один☝️, но не путайте это Слово с одиночеством!✌️???? До скорого? ????????✌️

A post shared by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on May 1, 2020 at 7:09am PDT