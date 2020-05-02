Звезда «Матрицы» и «Клана Сопрано» попал под вылетевший с трассы Porsche

Москва, 2 мая. Американский актер Джо Пантолиано, известный по сериалу «Клан Сопрано» и киносаге «Матрица» госпитализирован с травмами после того, как попал под вылетевший с трассы автомобиль Porsche.

По словам супруги актера, инцидент произошел в тот момент, когда они были на прогулке всей семьей. В Пантолиано врезался автомобиль, вылетевший с проходящей неподалеку автотрассы. В сбивший голливудскую звезду Porsche врезалась другая машина.

В результате сильного удара актер отлетел на несколько метров и упал на деревянный забор. Его госпитализировали в одну из больниц штата Коннектикут с раной головы и травмами ноги и плеча. Несмотря на легкий характер полученных ран, Пантолиано останется в больнице до получения результатов компьютерной томографии.

Джон Пантолиано 68 лет, он родился в штате Нью-Джерси в семье итальянского происхождения. Начал сниматься в кино в 1974 году. Актер прославился исполнением ролей «отъявленных негодяев». Наибольшую известность ему принесла работа в сериале «Клан Сопрано», где он исполнил роль Ральфа Сифаретто и в фильме «Матрица», где Пантолиано сыграл предателя Сайфера.

В 2003 году актер получил премию «Эмми» в номинации «Лучший актер второго плана в драматическом сериале» за «Клан Сопрано».