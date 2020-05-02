Жена Овечкина рассказала о трагедии в семье

Москва, 2 мая. Анастасия Шубская, жена хоккеиста НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сообщила о смерти своего 91-летнего дедушки. У него был диагностирован коронавирус.

«Сегодня, от нас ушел мой дедушка, Векслер Юлий Ефимович. В свой 91 год, за исключением потерянного зрения, он был бодр телом и духом, имел яснейший ум, и невероятную энергию! И тут этот злосчастный короновирус…» — пишет Шубская в Instagram.

По ее словам, его организм просто не справился с вирусом. Девушка говорит, что он ждал знакомства с еще одним своим правнуком, передает телеканал «360».

Недавно стало известно, что Овечкин и Шубская ждут второго ребенка.

В марте Анастасия Шубская жаловалась на дефицит продуктов в американских супермаркетах. По словам жены хоккеиста, их спасает только русский магазин. В американских супермаркетах закончились многие товары, включая туалетную бумагу, консервы и макароны.

Ранее стало известно, что специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ в ближайшее сдадут в эксплуатацию сразу 6 многофункциональных медицинских центров. Медучреждения для лечения коронавируса будут открыты в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.