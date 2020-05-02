Стало известно, в каком случае медицинские маски угрожают здоровью

Москва, 2 мая. Медицинские маски и перчатки в определенных ситуациях могут быть источником потенциальной опасности, заявил глава общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин в эфире радио Sputnik.

По его словам, представляющие эпидемиологическую опасность использованные маски и перчатки из медучреждений не попадают на обычные пункты переработки мусора — их обеззараживают и сжигают. Нагибин отмечает, что такие же маски и перчатки людей, которые находятся на самоизоляции, попадают в мусорные ведра, что может представлять опасность.

«Маски, резиновые перчатки, ушные палочки и даже фольга от таблеток и остальные средства личной гигиены заболевшего человека должны складываться в отдельный пакет, который у него нужно отдельно забирать», — говорит глава «Зеленого патруля».

Он подчеркивает, что распад инфекции в домашних условиях происходит в течение недели, а на улице это происходит за сутки. По его мнению, это создает риск для работников коммунальных служб и пунктов сортировки мусора.

«Для медицинских отходов класса «Б» необходимо срочно создавать еще одну цепочку вывоза. Надо ставить в городах еще одни контейнеры и собирать туда маски и перчатки отдельно. Потом собранное надо не захоранивать на мусорных полигонах, а уничтожать», — говорит Андрей Нагибин.

Недавно сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении масочного режима на территории региона.

Ранее начальник главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин сообщал, что в подмосковном Одинцово построен второй корпус военного медицинского центра для инфицированных коронавирусом. Строительство современного корпуса со всем необходимым оборудованием заняло всего 38 дней. Отмечается, что еще на восьми площадках в круглосуточном режиме продолжается строительство подобных центров.