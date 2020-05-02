Российские военные провели дезинфекцию больницы в Сербии

Белград, 2 мая. Российские специалисты сводного отряда РХБЗ, направленные в Сербию для помощи в борьбе с коронавирусом, провели обеззараживание инфекционного отделения больницы в городе Валево.

Как сообщает Минобороны РФ, эпидемиологическая обстановка в Валево — одна из наиболее сложных на территории Сербии.

«Наряду с Белградом и Нишем, здесь сложилась одна из самых сложных ситуаций с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, поэтому российские специалисты проводят обработку уже в третий раз. Работа осложнялась большим количеством пациентов, находящихся на лечении. Российские военнослужащие продезинфицировали корпус для временного размещения больных, после перемещения в него пациентов приступили к обработке основных помещений», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Отмечается, что сводные российско-сербские расчеты РХБЗ продолжили совместные действия по дезинфекции, обработав за минувшие сутки два десятка объектов в городах Крушевац и Долевац.

Врачебно-сестринские бригады Минобороны РФ осмотрели 14 инфицированных коронавирусом пациентов, назначив им лечение. Специалисты проанализировали эпидемиологическую обстановку в городах Нова Варош, Прибой, Преполье, Сеница, Белая церковь и Ковин, после чего дали рекомендации руководству местных медучреждений.

Российской сводный отряд в Сербии за период работы в стране провел дезинфекцию 148 объектов в 30 годах, медики осмотрели и проконсультировали более 700 пациентов.

Как пишет «Газета.ру», ранее отправленные Россией самолеты Ил-76 доставили в Сербию оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.