Пожар произошел на плавзаводе в Находке, есть жертвы

Находка, 2 мая. Управление МЧС по Приморскому краю сообщило, что при пожаре на находящейся на ремонте плавбазе «Всеволод Сибирцев» погиб один человек, еще один пострадал.

Как сообщает ведомство, сигнал о возгорании на территории судоремонтного завода в Находке поступил на пульт пожарной охраны около девяти часов утра второго мая. Спустя 10 минут на место происшествия прибыли первые пожарные подразделения.

«В ходе разведки звенья газодымозащитной службы столкнулись с задымлением в трюме судна. Открытого горения не обнаружено, проводится дымоудаление», — говорится в сообщении МЧС.

По предварительной информации, в результате случившегося погиб мужчина, еще одна женщина пострадала. Отмечается, что возгорание могло начаться при производстве сварочных работ.

Ранее RT сообщил, что российские военнослужащие принимают участие в работе по защите Хакасии от лесных пожаров, такое поручение дало Минобороны РФ по просьбе руководства региона.