Главврач московской больницы рассказал о тяжелом течении COVID-19 у молодежи

Москва, 2 мая. Главный врач московской больницы им. Спасокукоцкого Алексей Погонин рассказал о тяжелом течении COVID-19 у молодых пациентов, передает «Российская газета».

Погонин говорит, что тем, кто игнорирует опасность коронавируса и сравнивает его с обычным гриппом, стоит посмотреть на тяжелобольных пациентов.

«Больно до слез смотреть на совсем молодых людей, которые сейчас лежат у нас абсолютно беспомощные», — говорит главврач.

По его словам, из больницы ежедневно выписывают по 50-70 человек. Погонин говорит, что благодарные пациенты «чуть ли не плачут при прощании». Каждого выписанного домой доставляют на автомобиле.

Специалист призывает россиян не нарушать карантин. По его словам, осталось «еще немножко потерпеть».

1 мая Университет Джонса Хопкинса сообщал, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3,3 млн. По последним данным, коронавирус выявлен у 3 303 296 человек во всем мире. Инфицированные COVID-2019 зарегистрированы в 187 государствах. Жертвами коронавируса стали более 235 тыс. человек, более 1 млн выздоровели.

Ранее стало известно, что специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ в ближайшее сдадут в эксплуатацию сразу 6 многофункциональных медицинских центров. Медучреждения для лечения коронавируса будут открыты в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.