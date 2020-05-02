В МЧС напомнили, что брать с собой в больницу при коронавирусе

Москва, 2 мая. В МЧС порекомендовали брать с собой в больницу при коронавирусе немного наличных денег и гаджеты.

Специалисты ведомства посоветовали также быть готовыми к ситуации с внезапным ухудшением состояния здоровья. В МЧС отметили, что главное при госпитализации — взять с собой паспорт и другое удостоверение личности.

«Непосредственно перед госпитализацией нужно положить минимум наличных, основная сумма пусть будет на банковской карте. Мобильный телефон и зарядное устройство к нему, а также ноутбук, планшет, электронную книжку, другие устройства и зарядки к ним», — сказано в рекомендациях Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Чтобы чувствовать себя спокойно и уверенно при экстренной госпитализации, стоит собрать вещи заранее. В комплект нужно включить страховой полис, амбулаторную карту, антисептик, средства от расстройства желудка, лекарства от аллергии и обезболивающее, а также одежду для стационара, включая обувь и сменное нижнее белье.

Также стоит взять с собой средства личной гигиены, косметику. Кружку и тарелку нужно подобрать из небьющихся материалов, к ним собрать ложку, вилку и нож. Может пригодиться в больнице блокнот и ручка, а также туалетная бумага и антибактериальные влажные салфетки.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации с распространением вируса статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в мире зафиксировано 3,343 миллиона случаев COVID-19, от осложнений скончались 238 506 человек, 1,053 миллиона пациентов выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал борьбу с коронавирусом одной из главных задач российской армии в 2020 году.