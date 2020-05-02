Роспотребнадзор объяснил отличия коронавируса от сезонной аллергии

Москва, 2 мая. Роспотребнадзор объяснил, в чем заключаются отличия симптомов сезонной аллергии от коронавируса. Информация размещена на сайте ведомства.

«При сезонной аллергии нет повышения температуры; нет выраженной слабости, утомляемости; нет болей в мышцах; нет кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой); нет одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой)», — отмечают специалисты.

Среди признаков аллергии медики выделяют следующие симптомы: насморк, першение в горле, покраснение глаз, слезотечение и зуд.

По словам специалистов Роспотребнадзора, аллергия не является фактором повышенного риска заражения коронавирусом или тяжелого течения вызванных им болезней. Исключение составляет лишь тяжелая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

Ведомство советует аллергикам соблюдать режим самоизоляции, так как в помещениях концентрация пыльцевых зерен значительно ниже. Также людям с аллергией рекомендуется делать регулярную влажную уборку и установить систему очистки воздуха.

Недавно кандидат медицинских наук Алла Минурова объяснила, почему заболевшие коронавирусом мужчины чаще оказываются в реанимации, чем женщины. Она говорит, что мужчины меньше следят за здоровьем и реже обращают внимание на хронические состояния.

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