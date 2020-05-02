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Эксперт назвал способ «удалиться» из Интернета

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Эксперт рассказал, как удалить свои данные из Интернета

Москва, 2 мая. Для того, чтобы убрать свой профиль из публичной плоскости достаточно обратиться в сервисную техподдержку, но полностью удалить данные о себе технически невозможно, заявил генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Эксперт отмечает, что в РФ действуют законы «Об информации» и «О персональных данных». Согласно им, россияне имею право обратиться в компанию, осуществляющую обработку данных, с просьбой ее прекратить.

Однако он подчеркнул, что есть несколько «но».

«Во-первых, компания должна прекратить обработку данных не сразу, а по истечении определенного периода, в течение которого доступ к информации могут получить правоохранительные органы. Во-вторых, компании часто затягивают этот процесс технически, из-за чего данные могут быть не удалены из базы, а просто полностью скрыты из публичного пространства», — поясняет Арсений Щельцин.

Также он отмечает, что можно удалить не только первоисточник информации, но и за счет «права на забвение» повлиять на агрегаторы, продолжающих тиражировать информацию. Для этого следует писать заявление уже поисковикам. Данным правом можно воспользоваться, если поисковики предоставляет ссылки на сайты с недостоверной информацией о заявителе.

«В целом, нужно просто сообщать меньше контактных и персональных данных тем порталам, которым вы не доверяете», — говорит специалист.

Ранее сообщалось, что у социальной сети Facebook произошла очередная утечка персональных данных пользователей. Специалисты компании Cyble, которая занимается кибербезопасностью, сумели приобрести телефонные номера нескольких сотен миллионов пользователей соцсети, заплатив всего лишь 540 долларов.

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Источник: Прайм
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