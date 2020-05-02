Рудковская хлестко ответила Аршавину на насмешки над ее маленьким сыном

Москва, 2 мая. Музыкальный продюсер Яна Рудковская ответила экс-футболисту Андрею Аршавину, который высмеял ее сына Сашу, также известного как Гном Гномыч.

Подписчики давно обращают внимание на то, что на фотографиях сын Рудковской не улыбается и не выглядит счастливым. Фолловеры часто оставляют комментарии под постами, что продюсер якобы не прислушивается к желаниям мальчика и заставляет все делать «через не хочу».

На это обратил внимание и бывший футболист Андрей Аршавин во время беседы со своим коллегой Александром Кержаковым.

«У Гном Гномыча такое лицо, как будто он там из-под палки. Улыбаются только папа и мама», — отметил бывший игрок сборной России.

Ответа Яны Рудковской долго ждать не пришлось. Она порекомендовала Аршавину следить за своими детьми и разместила ролик, на котором они веселятся с Гном Гномычем.

«Андрей, Андрюшенька, Андрюша — это видео и танцы только для тебя, прости, что без Плюща. Мне всегда было интересно, почему чужие дети волнуют больше, чем свои, но мне, видимо, этого не дано понять. Да, совсем забыла, может, футболисты всегда и улыбаются, а вот фигуристы еще иногда бывают и в сценических образах», — написала продюсер у себя в Instagram.

Отметим, что экс-футболист несколько лет не общался с детьми, которые у него появились во время отношений с телеведущей Юлией Барановской. Как отмечает «Стархит», Артем, Яна и Арсений лишь год назад стали регулярно видеть отца и проводить с ним время.

Ранее Андрей Аршавин подверг критике семейные фотографии и видеозаписи продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.

В апреле стало известно, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко думают над пополнением в семье. По словам телеведущей Тины Канделаки, для рождения второго ребенка они прибегнут к услугам суррогатной матери.