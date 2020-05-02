Врач объяснила уязвимость мужчин перед коронавирусом

Москва, 2 мая. Кандидат медицинских наук Алла Минурова объяснила, почему заболевшие коронавирусом мужчины чаще оказываются в реанимации, чем женщины.

Китайские врачи выяснили, что инфицированные коронавирусом нового типа мужчины чаще нуждаются в госпитализации, чем женщины. Более того, из-за COVID-19 они чаще нуждаются в экстренной медицинской помощи. Как отмечает Минурова в беседе с телеканалом «МИР 24», при тяжелых состояниях из-за вызванных коронавирусом осложнений выжить у мужчин гораздо меньше шансов.

«Мы знаем, что вирус поражает альвеолы — части легких, где происходит насыщение крови кислородом. Когда происходит поражение, возникает гипоксия — низкое количество кислорода в крови, от этого очень сильно страдают все органы и ткани организма. Мы знаем давно, что женщины состояние гипоксии переносят намного легче, чем мужчины. Шанс выжить при тяжелых состояниях, которые связаны с острой гипоксией и серьезными проявлениями, у женщин гораздо выше, чем у мужчин», — рассказала специалист.

По ее словам, на статистику влияет и образ жизни пациентов. Минурова напомнила, что мужчины меньше следят за своим здоровьем и реже обращают внимание на хронические состояния.

«Мы видим, что гораздо тяжелее протекает COVID при наличии сопутствующих заболеваний. Риск развития тяжелой легочной недостаточности у таких пациентов тоже выше. Как правило, женщины лучше заботятся о себе, а мужчины к своему здоровью относятся несколько прохладно», — добавила она.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. По данным Университета Джона Хопкинса, в мире выявлено 3,341 миллиона случаев COVID-19, от осложнений скончались 238 380 человек, более 1,051 миллиона пациентов выздоровели.

Ранее «Известия» сообщили, что Минобороны РФ сдало в эксплуатацию шесть многофункциональных инфекционных центров для лечения больных коронавирусной инфекцией.