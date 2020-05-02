Айза Анохина назвала себя «дурой года»

Москва, 2 мая. Звезда Instagram Айза Анохина призналась, что очень жалеет о сделанной в «неподходящее время» пластической операции.

На днях бывшая супруга рэпера Гуфа сообщила, что сделала «подтяжку верхней трети лица» и липофилинг верхних век, добавив, что ранее у нее были «худые веки». Какое то время она была довольна результатом, но затем поняла, что совершила ошибку — девушка чувствует себя плохо морально и физически. Как пишет издание «7 дней.ru», Айза назвала себя «дурой» и призналась, что не стоило ложиться под нож пластического хирурга во время пандемии нового коронавируса.

«Мне это все тяжело дается. Но зато премия «Дура года» достается мне. И так жить тяжело, так еще и операцию надо было сделать. Первые три дня нарастает отек, потом идет на убывание. У меня такой сильный отек, что я, когда проснулась, ничего не видела. Не знаю, куда себя деть. Хочу плакать, но понимаю, что если заплачу — отек будет еще больше. Знаю, что я дура. Думала, что все будет проще», — поделилась она переживаниями.

Пользователи Instagram по-разному отнеслись к перипетиям Анохиной.

«Айза, вы и так красивы от природы. Вам этого ничего не нужно было. К сожалению, появились какие-то новые стандарты красоты. Мы не клоны. Не должны быть одинаковыми внешне», — написала frutty18.

«Мы себе такую роскошь позволить не можем. Денег уже почти нет. Скоро и на хлеб не будет», — пожаловалась irina_golubeva908.

«Все будет хорошо, и ты будешь еще красивее, хотя уже некуда. Синяки и боль сойдет, а ты останешься со своей маленькой мечтой», — поддержала Анохину kseniya_romantique_.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что рэпера Гуфа обвинили в жестоком обращении с животными после того как он натравил своего пса на другую собаку.