Бабкина записала видеообращение после тяжелой болезни

Москва, 2 мая. Певица Надежда Бабкина записала видеоролик для своих поклонников, поблагодарив их за поддержку во время борьбы с болезнью.

Знаменитость уже сутки как находится дома, проводя время в окружении родных. Во время болезни ее поддерживали тысячи поклонников, поэтому Бабкина записала ролик со словами благодарности своим подписчикам.

«Дорогие мои, я так рада, что могу с вами пообщаться и сказать вам самые искренние слова благодарности. Да, я прошла испытание. Никому не желаю это проходить», — говорит певица.

Она говорит, что никто не знает откуда «зараза прицепиться», поэтому важно соблюдать предписания специалистов.

«Мои хорошие, давайте беречь друг друга, понимать, сострадать и сочувствовать. Испытание очень сложное и тяжелое», — отметила Надежда Бабкина.

По ее словам, выкарабкаться она сумела благодаря народной любви и молитвам. Она сказала поклонникам, что «искренне всех любит» и что «ее жизнь связана с ними». Поклонники рады, что Бабкиной удалось победить болезнь.

«Похудела-то как. Видно крепко тебе досталось. Не болей больше», — пишет @veraiantsevichetalon. «Очень за вас волновались! Рады, что все обошлось!» — прокомментировала @tatianabarsukova4704.

Недавно Надежда Бабкина отмечала высокий уровень московской системы здравоохранения, в связи с чем выразила благодарность мэру Москвы Сергею Собянину и главе департамента здравоохранения Алексею Хрипуну, передают «Известия».

Ранее стало известно, что специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ в ближайшее сдадут в эксплуатацию сразу 6 многофункциональных медицинских центров. Медучреждения для лечения коронавируса будут открыты в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.