Дамаск, 2 мая. Американские военные застрелили мирного жителя, свернувшего на дорогу, ведущую к нефтяному месторождению в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как сообщает сирийское государственное информагентство САНА со ссылкой на осведомленный источник, мирный житель за рулем своего автомобиля был убит американскими военнослужащими после того, как съехал с автотрассы в районе нефтяного месторождения «Конико».

Напомним, армия США продолжает незаконно находиться на территории Сирийской Арабской Республики под предлогом борьбы с международным терроризмом. В сотрудничестве с кудрскими боевиками американские военные оккупировали нефтяные поля, продолжая открыто воровать принадлежащую сирийскому народу нефть. Подразделения Вооруженных сил Соединенных Штатов концентрируются вокруг крупнейших нефтегазовых месторождений в провинциях Хасака и Дейр-эз-Зор, используя в качестве охраны незаконные формирования проамериканских боевиков.

По данным Минобороны РФ, торговля краденой нефтью приносила США до кризиса около 30 миллионов долларов ежемесячно. Действия Вашингтона привели к гуманитарной катастрофе в сирийском Заевфратье. Глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что не отдаст контроль над месторождениями Дамаску.

В последние месяцы на севере и северо-востоке Сирии участились нападения неизвестных вооруженных отрядов на военные патрули американской армии. В одном из таких случаев двое военнослужащих США пропали без вести, а внедорожник, на котором они передвигались, был уничтожен.