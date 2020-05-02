Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве приблизилось к 700

Москва, 2 мая. За минувшие сутки в Москве скончались 37 пациентов, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Общее число жертв вируса в Москве составляет 695 человек.

В Оперштабе напоминают, что под симптомами ОРВИ может скрываться коронавирус. Специалисты подчеркивают, что COVID-19 может протекать как в легкой форме, так и приводить к тяжелым последствиям. Самолечение может усугубить ситуацию, при первых симптомах болезни необходимо обратиться за медицинской помощью.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что столице удастся избежать пика заболеваемости коронавирусом. По его словам, для прохождения пика необходимо, чтобы переболели 60% населения, а для Москвы это 7 млн человек, передает «Газета.ру».

Ранее начальник главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин сообщал, что в подмосковном Одинцово построен второй корпус военного медицинского центра для инфицированных коронавирусом. Строительство современного корпуса со всем необходимым оборудованием заняло всего 38 дней.