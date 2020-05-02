Михалков убежден, что Билл Гейтс желает чипировать человечество

Москва, 2 мая. Российский кинорежиссер Никита Михалков уличил американского предпринимателя Билла Гейтса в намерении чипировать человечество. Об этом Михалков сообщил в своей телепрограмме «Бесогон ТВ».

Напомним, что недавно американское издание The New York Times написало о том, что миллиардер Билл Гейтс может быть причастен к созданию коронавируса. В статье говорилось, что предприниматель может быть заинтересован в распространении заболевания, чтобы заработать на производстве вакцины.

Никита Михалков считает, что основатель корпорации Microsoft планирует устроить апокалипсис. В качестве доказательства режиссер привел некий патент под номером WO/2020/060606, зарегистрированный основанной Биллом Гейтсом компанией, которая занята разработкой созданием вакцины от коронавируса. По его словам, это будет не привычная прививка, а чипирование.

«В тело человека вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа на предмет соответствия характеристик ежедневной активности для какой-то криптовалюты... Общая цель — сокращение человечества, слишком много потребляющего кислорода, пищи и всего остального», — говорит Михалков.

Режиссер также обратил внимание на номер патента, который соответствует «числу зверя», описанному в Библии — 060606.

До этого Билл Гейтс поделился прогнозом, когда мир сможет вернуться к обычной жизни после пандемии. По его словам, это произойдет не раньше, чем через год или два, поскольку люди еще долго будут бояться посещать общественные места, опасаясь заразиться вирусом, передает «Газета.ру».

Ранее стало известно, что специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ в ближайшее сдадут в эксплуатацию сразу 6 многофункциональных медицинских центров. Медучреждения для лечения коронавируса будут открыты в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.