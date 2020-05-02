Пушков назвал удачной мистификацию с исчезновением Ким Чен Ына

Москва, 2 мая. Российский сенатор Алексей Пушков назвал историю с исчезновением лидера КНДР Ким Чен Ына «тонко организованной мистификацией».

По словам сенатора, трехнедельное отсутствие северокорейского лидера на публике было организовано для замешанного на искусной интриге пиара. Напомним, в ночь на второе мая южнокорейское агентство Ренхап сообщило, что Ким Чен Ын появился на открытии Сунчхонского завода удобрений.

«Было ясно, что инфо-пауза затянулась — пора было выходить на люди. Он и вышел. Интрига вокруг его состояния лишь показала внимание к его персоне в мире. Все это был тонко организованный пиар, мистификация. И она удалась», — написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, Ким Чен Ын не появлялся на публике с 12 апреля, что дало почву для многочисленных домыслов в западных СМИ. Южнокорейское издание Daily NK, в частности, сообщило, что руководитель КНДР проходит курс реабилитации после сложной операции на сердце. Затем в соцсетях и средствах массовой информации появились сообщения о том, что северокорейский лидер якобы находится в «вегетативном» состоянии или вообще скончался на операционном столе из-за «дрожащих от волнения рук» оперировавшего его хирурга.

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на Государственное информационное агентство КНДР, Ким Чен Ын 30 апреля посетил церемонию открытия завода в Сунчхоне, где лично перерезал красную ленточку и поприветствовал присутствующих. После этого глава государства осмотрел цеха предприятия, на котором будет производиться фосфор и удобрения для сельского хозяйства.