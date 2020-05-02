Немецкие ученые обнаружили природное средство от похмелья

Берлин, 2 мая. Немецкие ученые из университета Йоханнеса Гуттенберга выяснили, с помощью каких природных ингредиентов можно избавиться от симптомов похмелья, сообщает Daily Mail.

Согласно результатам их исследования, люди, которые употребляли определенные натуральные экстракты и минералы после приема спиртного, в меньшей степени испытывали болезненные последствия похмелья, чем те, кто принимал только минералы. Это разрушает расхожее мнение о том, что недомогание после принятия алкоголя провоцируется недостатком электролитов в организме — сочетаний минералов, помогающих сбалансировать уровень кислотности.

Первой группе подопытных дали воду с растворенной добавкой корня имбиря, барбадосской вишни, опунции (вид кактуса), гинкго билоба, ивы, магния, калия, бикарбоната натрия, цинка, рибофлавина, тиамина и фолиевой кислоты. Вторая группа получила тот же раствор, но без растительных компонентов.

Оказалось, что у людей из первой группы интенсивность головной боли была на 34% меньше, чем у «вторых». Тошнота наблюдалась на 42% реже, чем у тех, кто пил смесь без растительных компонентов. У подопытных из первой группы на 27% и 41% снизились такие эмоции, как безразличие и беспокойство соответственно.

Ученые говорят, что растительные ингредиенты содержат полифенольные и флавоноидные соединения, которые ранее связывали со снижением воздействия спиртного, тем не менее, еще не до конца выяснено, как именно они работают.

Ранее Член Федерации психологов образования РФ, кандидат педагогических наук и доцент МГПУ Юлия Челышева отмечала, что частое употребление алкоголя вызывает у человека искусственное состояние радости и легкости, после чего всегда наступает алкогольная депрессия. Ее симптомами являются похмелье, плохое настроение, тревожность, неуверенность и опустошенность, передает «Газета.ру».