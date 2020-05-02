Босния и Герцеговина запретила въезд медикам из РФ, готовым помочь в борьбе с COVID-19

Белград, 2 мая. Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич не дал разрешения на въезд на территорию страны российским военным медикам, приглашенным властями государства для дезинфекции города Мостар.

О решении Радончича сообщила в пятницу пресс-служба Министерства безопасности Боснии и Герцеговины.

«Вчера МИД Боснии и Герцеговины ознакомило Министерство безопасности с нотой, полученной от посольства Российской Федерации. В документе запрашивается разрешение въехать на территорию БиГ для 24 членов медицинской команды и пяти специалистов РХБЗ для дезинфекции города Мостар, которую они должны были провести на основании просьбы председателя Президиума Боснии и Герцеговины Драгана Човича. Министр безопасности не дал разрешения пограничной полиции пропустить военно-санитарный конвой на границе», — говорится в сообщении.

Российский гуманитарный конвой не смог пересечь государственную границу Боснии и Герцеговины. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные специалисты, оказывающие помощь властям Сербии в борьбе с распространением коронавируса, будут направлены в БиГ. В министерстве уточнили, что военно-санитарный конвой в составе пяти машин спецтехники, двух врачебных бригад и четырех подразделений войск РХБЗ общей численностью 25 человек должен был совершить марш из сербской столицы в один из кантонов Федерации Боснии и Герцеговины.

Подчеркивается, что российские военные медики откликнулись на просьбу боснийской стороны и должны были провести мероприятия по дезинфекции в городе Мостар. Отметим, что сводный отряд специалистов РХБЗ Минобороны Российской Федерации работал на территории Боснии и Герцеговины в течение четырех дней с девятого апреля. Тогда были проведены противоэпидемиологические мероприятия на 28 объектах в 11 городах БиГ.