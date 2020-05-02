Депутат Петров заявил, что «Шугалей» показал жизнеспособность методов «холодной войны»

Санкт-Петербург, 2 мая. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров заявил, что фильм «Шугалей» демонстрирует жизнеспособность методов «холодной войны» в иностранных спецслужбах.

Петров прокомментировал премьеру фильма «Шугалей» на телеканале НТВ. В своем Instagram он отметил, что кинокартина наглядно демонстрирует методы, используемые зарубежными спецслужбами.

«Фильм «Шугалей» появился на отечественных экранах. В центре сюжета — реальная история российских социологов, попавших в настоящий плен в Ливии. Кажется, что методы «холодной войны» в прошлом, но современная жизнь доказывает обратное. Интересно посмотреть на политику сквозь призму искусства кинематографии», — написал депутат.

Напомним, «Шугалей» — это история похищения в Ливии российских социологов Максима Шугалей и Самера Суэйфана, которые отправились в Триполи весной 2019 года для проведения исследований.

Несмотря на легальный статус пребывания в Ливии и открытые методы работы, ученые были похищены боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС), после чего их поместили в известную своими ужасными условиями и пытками тюрьму «Митига».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что к похищению россиян могут быть причастны США. Накануне стало известно, что сотруднику американского посольства в Тунисе Рэймонду Мэттоксу, замешанному в похищении ученых, спустя три недели после случившегося было присвоено звание полковника. Ранее Мэттокс работал в Триполи, активно выстраивая систему противостояния влиянию России в этом районе Африки.

Отметим, что Шугалей и Суэйфан все еще удерживаются боевиками в тюрьме «Митига».